Agentes de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) detectaron un resultado positivo de alcoholemia en un conductor profesional que se disponía a realizar un servicio de transporte de pasajeros desde el Parador Liniers hacia Mar del Plata.

El control se efectuó antes de la partida del micro y arrojó 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre, según el resultado del test realizado al conductor profesional.

Tras el resultado positivo del test de alcoholemia, el conductor profesional fue desafectado del servicio y se procedió a aplicar las sanciones correspondientes.

En este sentido, los controles previos a la salida permiten detectar incumplimientos y contribuir a la seguridad de los pasajeros y de quienes circulan por las rutas.

CNRT realiza controles de alcoholemia en diferentes puntos del país para verificar la aptitud de los conductores profesionales y contribuir a que los servicios de transporte se desarrollen bajo condiciones seguras.