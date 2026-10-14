La persistencia de un bloqueo en la circulación atmosférica regional, favorece la continuidad de condiciones húmedas e inestables.

La presencia de un centro de altas presiones estacionado sobre el océano Atlántico condicionará la circulación atmosférica regional y contribuirá a mantener un escenario poco favorable para una mejora sostenida del tiempo.

Recién hacia la próxima semana se espera un debilitamiento de este sistema lo que permitirá un leve incremento térmico.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco y húmedo e inestable con lluvias. Cielo mayor a parcial nublado. Viento leve a moderado del sector este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 10° y la máxima de 13°.

Reporte @sebapagliarino