Con emoción, alegría, música, sorteos y muchas sorpresas más, y con todas las instalaciones colmadas, el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata realizó este martes el Acto Oficial por el Día del Martillero y Corredor Público, que se celebra anualmente cada 11 de octubre en homenaje a la Asamblea Constitutiva de pioneros y forjadores de la profesión efectuada en Tandil el 11 de octubre de 1943.

Estuvieron presentes el presidente Guillermo Oscar Rossi; los vicepresidentes 1ª Verónica Berasueta y 2º Marcelo Crotto; el secretario Gastón Stati; y demás integrantes de la Comisión Directiva; en representación del intendente Guillermo Montenegro lo hizo el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Diego Juárez y del Obispo Monseñor Ernesto Giobando, el diácono Gustavo Cutropia; Paulino J. Cuenca Vicepresidente 1° del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Zárate; autoridades académicas, de colegios profesionales, de entidades afines, del Centro de Jubilados y Pensionados del Colegio, asesores y familiares.

Una Guardia de Honor con las integrantes de la Guardia Nacional del Mar recibió a los asistentes, mientras el violinista Pablo Albornoz interpretaba excelentes melodías.

Luego de la entonación de los himnos nacional argentino y del martillero y corredor público, con letra del ex presidente Juan Carlos Torlaschi y música del maestro y director José María Ulla, a cargo del coro del Colegio, el padre Cutropia efectuó una bendición por la fecha.

Posteriormente se proyectó un video con lo llevado a cabo durante este año de mucho movimiento para la institución, con encuentros, capacitaciones, actividades y de nuevos desafíos para la profesión.

Y en este sentido, la discusión sobre la desregulación también estuvo muy presente ya que desde el Colegio participaron activamente de ese debate, acercando información y poniendo en valor la importancia del ejercicio profesional y de la formación que requiere la actividad. “Fue uno de los temas que nos convocó especialmente durante este año y que nos permitió abrir espacios de diálogo dentro y fuera de nuestra institución”, apuntaron.

La Regularización de planos, nuevas herramientas e inteligencia artificial, entre otros, fueron parte de una agenda que contó con especialistas y una importante participación de los matriculados. La correcaminata, los torneos deportivos, las actividades para las familias y los festejos del Día del Niño permitieron compartir otros espacios y fortalecer los vínculos entre colegas.

Y como cada año, el Colegio volvió a abrir sus puertas a la comunidad con el Ciclo de presentaciones en homenaje al aniversario de la fundación de Mar del Plata y una nueva edición del Septiembre Cultural. Música, literatura, historia, exposiciones y encuentros congregaron a marplatenses y turistas.

Asimismo tuvieron la oportunidad de encontrarse con otros actores del sector en la Atlantic Real Estate, que reunió a profesionales, empresas e instituciones para compartir tendencias, experiencias y oportunidades para Mar del Plata y la región y en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrolló en del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

A continuación, el presidente Guillermo Rossi expresó: “Cada una de estas imágenes representa una parte de lo que vivimos durante este año. Un año de trabajo, de encuentros y de muchos momentos compartidos. En este Día del Martillero, queremos saludar especialmente a todos nuestros colegas. Que sigamos encontrándonos, compartiendo y haciendo crecer nuestra profesión”, subrayó.

Anunció que “este año con proyectos de capacitación muy importantes, como siempre con la Universidad FASTA, el Colegio de Abogados, tanto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata como con la Universidad Atlántida. Debemos resaltar también la propuesta del Colegio de Escribanos con quienes trabajamos ya desde hace 4 años y en esta oportunidad nos abren su ateneo para capacitar a nuestros profesionales. Con el Colegio de Arquitectura y Urbanismo con quien también venimos trabando desde hace 4 años y quienes están llevando adelante un Concurso para la modernización total de nuestra institución”, entre otros. “Pido además un aplauso a nuestro Colegio que este año cumple 65 años de su creación”.

Después se procedió a la entrega de reconocimientos a quienes cumplen 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 y 55 años en el ejercicio de la profesión y de distinciones a las delegadas del Partido de Mar Chiquita, Analía Maricel Requena y de Balcarce, Amalia Carolina Viana por su tarea y dedicación en sus cargos y a Fátima Pugni, por su labor ininterrumpida durante más de 30 años en la institución.

Finalmente, y luego de la torta alusiva a los 65 años de la institución, los reconocidos cantantes líricos Antonio Grieco (tenor) y Edith Villalba (soprano) deslumbraron con las magistrales interpretaciones de “El Brindis” de la ópera La Taviata, entre otros temas, junto al Coro de la entidad.

La nómina de quienes recibieron sus distinciones es:

​10 años

Maria Florencia Alonso Quiroga; ​Walter Mario Benavidez; ​Alejo Alfredo Bullrich; ​Andrés Aníbal Cepeñas; ​Luciano Dalmiro De Santis; ​Marcela Gabriela Díaz; ​Zulma Beatriz Dovidio; ​Santiago Daniel Duda; ​Nicolás Elías Fiego; ​Fernando Nicolás Filippini; ​Mónica Adriana García; ​Mariano Gaston; ​Soledad Gómez Billiot; ​Ernesto Raúl Lafuente; ​Martín Leonelo Latini; ​Francisco Heberto López Bisoglio; ​Miguel María López; ​María Adriana Mirarchi; ​Carlos Alberto Mosquera; ​Mariano Agustín Oliva; ​Delia Zunilda Ortiz; ​Sebastián Rodrigo Perticara; ​María Luján Pestrin; ​Arturo Pezzi; ​María Soledad Pierri; ​Laureano Carlos Silva; ​Nicolás Juan Siufi; ​Natalia Raquel Wax; ​Manuel Alejandro Zabib y ​Aisa Valeria Zuccala

​15 años

​Melina Alejandra Acámpora; ​Gerardo Ernesto Almirón; ​Diego José Aranguren; ​Fernanda Paola Artuso; ​Leandro Nicolás Bartoli; ​Jorgelina Marcela Bartolini; ​Claudio Ariel Bianchi; ​Juan Ricardo Bourguigne; ​Gabriel Enrique Escudero; ​Damián Javier Facioni; ​Leonardo Mateo Ferrante; ​Emilio Alejandro Fischenich; ​Miguel Ángel Fluxa; ​Carlos Ariel Gabilán; ​Patricia Alejandra Gnarini; ​Hernán Darío Herrero; ​Rodolfo Latorre; ​Vanina Lourdes Liberatore; ​Octavio Rami Lorini Abraham; ​Carlos Alejandro Madina; ​Ramiro Manzo; ​Martín Francisco Méndez; ​Matías Muñoz; ​José Andrés Munna; ​Laura Fernanda Pannuti; ​Juan Ignacio Perata; ​Pablo Germán Pérez Longo; ​Juliano Dante Pianucci; ​Luis Alberto Protti; ​Víctor Darío Ridau; ​Pablo Sebastián Salminci; ​Luis Ignacio Sánchez; ​Roberto Carlos Teruel y ​Carlos Alberto Vennera

​​20 años

Guillermo Claudio Abdala; ​Roberto Andrés Alcalde; ​Ricardo Alberto Barzola; ​Fernando Abel Berengeno; ​Marcelo Daniel Crotto; ​Mónica Graciela Devincenzi; ​Karina Rosana Díaz; ​Miriam Vivian Martinez de Gomez; ​Marta Elizabeth Méndez Benítez; ​Omar Reinaldo Monteagudo; ​Patricia Anahí Nicola de Minteguiaga; ​Agustín Maria Puchulu González; ​Francisco Javier Valencia; ​Enrique Raúl Vignola y ​Emiliano Rodolfo Vitelli

​​25 años

​Hernán Amui; ​Andrea Fabiana Arana; ​Mariela Noemí Atanasoff; ​Silvina Delia Benaben; ​Verónica Anahí Berasueta; ​Sergio Gastón Caraballo; ​Claudio Norberto Cecchetti; ​Rubén Marcelo Echeverría; ​Claudia Eglantier; ​Rodrigo Rodolfo Escalante; ​Pablo Alejandro Ferreccio Zaliz; ​Marcela Beatriz García; ​Pablo La Battaglia; ​Nora Graciela Lorenzo; ​Julieta Natalia Méndez Novoa; ​Nelba Inés Moreira; ​Silvia Susana Rodríguez de Macaya; ​Héctor Sebastián Rodríguez; ​Silvana Beatriz Ronconi; ​Viviana Mabel Ronzoni; ​Patricia Esther Schafer; ​Norma Graciela Taliercio; ​Roberto Arturo Tomasini; ​José Luis Verge y ​José Antonio Villaverde.

​​30 años

​Justo Ricardo Aufet; ​Carlos Agustín Bañon; ​Rodolfo Gustavo Canto; ​Lorena Iris Ferreiro; ​Antonia Catalina Gaias Pietrangelo; ​Ricardo Javier Granda; ​Nancy Esther Larrea; ​Raúl Blas Maisterra; ​Elizabeth María Ortiz Municoy; ​Ricardo José Prezioso; ​Liliana Etelvina Fátima Pugni; ​Andrea Paula Rodríguez; ​Perla Alicia Tomarchio.

​​35 años

​Horacio Francisco Biocca; ​Horacio Héctor Espatolero; ​Guillermo Carlos G. Gutiérrez; ​Jennifer Jenkins y ​Ariel Omar Rubianes

​​40 años

​Gustavo Fabián Aguirre; ​Jorge Juan Cappella; ​Alicia Teodora López Beatriz de Layus; ​Alejandro Gustavo Oliva y ​Emilio Daniel Piedra

​​ 50 años

​Susana Norma Alonso y ​María Teresa Montañino

​​55 años

​Iraul Omar Senigagliesi