El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, encabezó una reunión de trabajo con el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni; y los responsables de los equipos de la Subsecretaría de Deportes para repasar los preparativos de la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que se realizará del 19 al 23 de octubre en Mar del Plata.

Durante el encuentro, loa funcionarios junto a los coordinadores y el equipo técnico, que tienen a su cargo las categorías de juveniles, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas en las distintas disciplinas deportivas y culturales, detallaron la organización del evento.

La final reunirá a más de 30 mil finalistas y contará con 117 disciplinas y más de 60 escenarios deportivos. Se abordaron aspectos vinculados con la logística, el alojamiento, la alimentación, la atención médica y las propuestas recreativas que acompañarán las competencias deportivas y culturales.

Con 35 años de realización ininterrumpida, los Juegos Bonaerenses constituyen una de las principales políticas de inclusión de la Provincia y convocan a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

Participaron el director provincial de Juegos y Eventos Deportivos, Diego Pedros; el director de Juegos, Eugenio Achinelly; y los responsables de las distintas áreas organizativas: Matías Bustingorri, Luca Espinola, Verónica Leli, Nicolás Franchi, Juan Manuel Yacouchevich y Juan Ricotta.

También estuvieron presentes los coordinadores Ignacio Navarro, Guillermo Vaccarini, Adrián Luna, Andrés Roa, Fernanda Anzorena y Sofía Cannata; Lucrecia García, del Tribunal de Disciplina; y Marcelo Miranda y Camila Weiss, de la coordinación médica.