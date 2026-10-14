Si todavía no sabés qué regalarle a mamá, la cartelera del Centro de Arte MDQ (San Luis 1750) ya tiene plan. Para el Día de la Madre en Mar del Plata, que se celebra el domingo 18 de octubre, las mujeres toman el escenario con tres espectáculos en dos noches consecutivas.

Arrancando por el viernes 16 de octubre: Dalia Gutmann, a las 21 hs en la Sala Melany, presenta «Experiencia Dalia Gutmann, No me calmo nada», antes de su gira por Europa. Mar del Plata es una plaza habitual para ella: llena salas, trae todos sus shows y suele elegir venir fuera de temporada para el público local. Pasó por el verano 2026 y se llevó el Estrella de Mar. Entradas desde $40.000.

Mientras, el sábado 17 de octubre, dos propuestas en la misma noche: por un lado Natalie Pérez presenta «Casa» (21 hs, Radio City). La cantante y actriz llega con su quinto álbum de estudio, grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco, Montevideo, y producido por Diego Matturro. El repertorio recorre las doce canciones del disco y los temas que marcaron su carrera, en una puesta orgánica y cercana al público.

Y para quienes prefieren el teatro, vuelve a la ciudad «Suavecita» con Camila Peralta (21.30 hs, Roxy). El unipersonal, con texto de Martín Bontempo, cuenta la historia de una mujer con un don para curar en un hospital público del conurbano, y de una madre que busca darle lo mejor a su hija. Peralta, oriunda de Balcarce, ganó el María Guerrero, el Trinidad Guevara y el Teatro del Mundo 2023, y la obra fue nominada a los Martín Fierro de Teatro 2025. En sus pasos anteriores por la ciudad agotó localidades.

Un fin de semana para regalar experiencias. Humor, música y teatro, con mujeres en el centro y un público que va de los más jóvenes a quienes buscan una salida para compartir en familia. Una opción para regalar una salida en lugar de un objeto.