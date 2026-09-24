El Municipio de Gral. Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, pondrá en marcha el cronograma de guardias de guardavidas a partir de octubre, asegurando la protección y bienestar de los vecinos y turistas que deseen disfrutar del clima primaveral. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar tranquilidad a quienes aprovechen las playas durante esta temporada, garantizando la cobertura en áreas clave para prevenir incidentes y responder ante cualquier emergencia.

En este sentido, se ha dispuesto que los balnearios: 1 La Perla – Alfonsina, 2 La Perla – Saint Michel, 3 La Perla – San Sebastián, 4 La Perla – Alicante, Torreón del Monje, las secciones 0, 1, 2, 3, 4 A y 4 B, 5, 6 y 7 de Playa Grande, el Consorcio Complejo Playa Grande, Punta Cantera IV-V – Waikiki, Arroyo Lobería – Cruz del Sur, y Arroyo Seco II – Manantiales Club de Mar, contarán con guardias diarias en el horario de 11 a 17.

De esta manera, se refuerzan las medidas de seguridad en las playas más concurridas de la ciudad, ofreciendo un servicio de prevención y asistencia. Este operativo es parte de los esfuerzos continuos del Municipio para promover el disfrute seguro de los espacios públicos y naturales durante todo el año, anticipándose a la temporada de verano.