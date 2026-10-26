Gustavo Pulti y el equipo de AM-MDF, dieron inicio al plan «60 minutos para el barrio que viene», una propuesta de encuentro y escucha con los vecinos que tendrá lugar en todos los barrios de la ciudad.

En ese sentido, los vecinos plantearon una serie de propuestas vinculadas con la seguridad, a convivencia con el transporte pesado en un barrio donde también está presente la industria, la recuperación de las plazas, la necesidad de implementar políticas de seguridad, la atención frente al consumo problemático en los jóvenes y el deseo de convertir el ex Cine Normandie en un centro cultural abierto a la comunidad.

Otra de las problemáticas reflejadas en el intercambio fueron la falta de semáforos, la inseguridad, las luminarias y la preocupación por el consumo problemático entre los jóvenes también fueron temas que surgieron durante el encuentro.

🔴 EN EL PUERTO, CON VECINOS, COMPARTIMOS 60 MINUTOS PARA PROYECTAR EL BARRIO QUE VIENE



🏘️ Participación auténtica, con intercambio de ideas y muchas ganas de construir una Mar del Plata mejor.



🗣️ La convivencia con el transporte pesado en un barrio donde también está presente… pic.twitter.com/FTnemVwGQE — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) October 25, 2026

En este marco, Gustavo Pulti dijo que «saber lo que le pasa a cada vecino o vecina y reunir la comunidad, es una necesidad urgente. Los vecinos y vecinas no son espectadores ni deben serlo en el barrio que viene, son actores centrales de la construcción de una convivencia cercana, afectuosa y comprometida con la solución integral de los desafíos que tenemos».

«En el Puerto sentimos con mucha nitidez que el municipio se alejó mucho de las necesidades de los vecinos y en la Mar del Plata que viene a estar cerca de la realidad del que tiene que cruzar una calle y le hace falta un semáforo para ponerlo, cerca del que quiere más seguridad para trabajar y mejorarla, cerca del que necesita que el 147 atienda de nuevo y resuelva las cosas concretas que los marplatenses le piden desde los diferentes barrios», agregó.

Por último, Gustavo Pulti remarcó que el encuentro deja «desafíos que tenemos que abordar hoy y propuestas que queremos transformar en realidad en la Mar del Plata que viene». «Nos llevamos inquietudes, proyectos y el compromiso de seguir construyendo juntos», concluyó.

«60 minutos para el barrio que viene» continuará por distintos sectores de Mar del Plata y Batán, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y recoger propuestas para proyectar el futuro de la ciudad a partir de las necesidades de quienes la habitan.