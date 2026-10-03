Como parte de los primeros pasos del programa Familias que Abrazan, el Municipio participó este viernes en la Factultad de Derecho de una charla informativa con integrantes de las primeras familias que ya realizaron la preinscripción y se postularon como voluntarias.

En el encuentro de esta iniciativa de acogimiento familiar para niños, niñas y adolescentes separados de sus hogares con el fin de resguardar sus derechos, contó con la participación de su coordinadora Cristina Casals y de autoridades como el Secretario de Desarrollo Social, Guillermo Schütrumpf, la Subsecretaria de esa cartera, Daniela Zulcovsky y el Director de división del área de Niñez, Rodrigo Suárez.

Además, formó parte la autora del proyecto, Marianela Romero, y brindaron su testimonio Andrea Lambertini, de la Asociación Felicitas, y Leonardo Luenzo, quien es parte del equipo que lleva a cabo este programa en el Municipio de General Pueyrredon.

La propuesta recorrió otras experiencias similares al programa que se implementa en Mar del Plata a través de la Ordenanza N° 26.057 y las familias participantes conversaron acerca de los requisitos y las pautas mínimas que deben cumplimentarse para completar el registro. Además, se explicaron las diversas formas de acompañamiento disponibles, que van desde familia que acoge a un niño o niña; familias especializadas, que pueden alojar a un grupo de hermanos, a chicos con discapacidad o con necesidades específicas de cuidado; y familias de apoyo, que brindan acompañamiento a otras familias.

También, se esclarecieron los plazos previstos y se establecieron las diferentes instancias de evaluación de los postulantes por parte del equipo técnico del Municipio, para definir las potencialidades y posibilidades y dar lugar al acogimiento transitorio.

Cabe destacar que este programa es incompatible con la adopción y que el tiempo máximo establecido de permanencia de los niños y niñas en los hogares de acogida es de 180 días.

Por último, los participantes conversaron con los referentes acerca de las formas de acompañamiento disponible para quienes resulten seleccionados, de modo de promover un proceso saludable, con apoyo profesional interdisciplinario, tanto para la familia que recibe como para el niño, niña y adolescente que debió ser separado de su familia de origen para resguardar su seguridad y sus derechos.

Para contactar con el programa se puede escribir por al Whatsapp 223 5772005 o bien consultar más información en el sitio www.mardelplata.gob.ar/familiasabrazan