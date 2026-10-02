La Municipalidad de General Pueyrredon reconoció el mérito deportivo de los deportistas marplatenses que participaron de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, desarrollados entre el 12 y el 26 de septiembre.

La competencia reunió a deportistas de 15 países y constituyó una de las principales competencias multideportivas de la región. Mar del Plata fue además subsede de los Juegos, albergando en Playa Grande las competencias de surf, lo que permitió que vecinos y turistas disfrutaran de cerca de una competencia deportiva de nivel internacional.

En ese marco el Intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, junto al Presidente del EMTURyC, Diego Juárez, y al Presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea, distinguieron a los 34 deportistas de nuestra ciudad que integraron la delegación de la República Argentina y participaron en disciplinas individuales y por equipos, con presencia en clavados, taekwondo, tiro con arco, skateboarding, triatlón, squash, remo, remo coastal, patinaje de velocidad, surf, stand up paddle, atletismo, natación, aguas abiertas, natación artística, polo acuático, vóleibol y vóleibol playa.

Desde el Municipio se destacó que la diversidad de disciplinas en las que participaron los deportistas evidencia la amplitud y el nivel del desarrollo deportivo local, así como el trabajo sostenido que realizan clubes, entrenadores, familias e instituciones deportivas de la ciudad.

En conjunto, los representantes marplatenses alcanzaron 24 medallas: 5 de oro, 11 de plata y 8 de bronce, contribuyendo al segundo puesto obtenido por la Argentina en el medallero general. Ellos son:

SOSA, Auka – Clavados

SEPÚLVEDA, María Julia – Taekwondo

JAJARABILLA, Mario Damián – Tiro con arco

DELL OLIO, Matías – Skateboarding

MUÑOZ, Tiago – Triatlón

ROMIGLIO, Leandro – Squash

FALCIONE, María Antonella – Squash

SALAS, María Guadalupe – Remo

GALFRÉ, Clara – Remo Coastal

FERRER FERRERO, Santiago – Remo Coastal

SCENNA, Agustín Matías – Remo Coastal

SIRI, Micaela – Patinaje Velocidad

GONZÁLEZ, Tobías Iván – Patinaje Velocidad

KUWADA, Ken – Patinaje Velocidad

PASSERI PEZZATI, Thiago – Surf

SURFIEL GIL LO PRETE, Francisco – Surf

ASSMANN, Isabella – Surf

TABARÉ, Emiliano – Surf

COLETTA SPADA, Alma – Stand Up Paddle

LEVAGGI, Micaela – Atletismo

LACAMOIRE, Diego – Atletismo

CASETTA, Belén – Atletismo

CARRIL, Agustín – Atletismo

PEIDÓN, Franco – Atletismo

OLIVERA, Tomás – Atletismo

LUNA, Eva Sofía – Atletismo

BUSCAGLIA, Guido Alejandro – Natación

DOS SANTOS, Catalina – Natación

CHAILLOU, Matías – Natación

CASSINI, Franco Ivo – Aguas Abiertas

BASSO, Morena – Natación Artística

SALAS, Octavio Lisandro – Polo Acuático

CHIAPPERO, Morena – Vóleibol

ENRÍQUEZ, María Belén – Vóleibol Playa

El reconocimiento municipal destaca a cada integrante de la delegación, más allá del resultado obtenido, por su esfuerzo, disciplina y dedicación, y por constituir un ejemplo para las niñas, niños y jóvenes que practican deporte en el Partido de General Pueyrredon.