La Municipalidad de General Pueyrredon reconoció el mérito deportivo de los deportistas marplatenses que participaron de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, desarrollados entre el 12 y el 26 de septiembre.
La competencia reunió a deportistas de 15 países y constituyó una de las principales competencias multideportivas de la región. Mar del Plata fue además subsede de los Juegos, albergando en Playa Grande las competencias de surf, lo que permitió que vecinos y turistas disfrutaran de cerca de una competencia deportiva de nivel internacional.
En ese marco el Intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, junto al Presidente del EMTURyC, Diego Juárez, y al Presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea, distinguieron a los 34 deportistas de nuestra ciudad que integraron la delegación de la República Argentina y participaron en disciplinas individuales y por equipos, con presencia en clavados, taekwondo, tiro con arco, skateboarding, triatlón, squash, remo, remo coastal, patinaje de velocidad, surf, stand up paddle, atletismo, natación, aguas abiertas, natación artística, polo acuático, vóleibol y vóleibol playa.
Desde el Municipio se destacó que la diversidad de disciplinas en las que participaron los deportistas evidencia la amplitud y el nivel del desarrollo deportivo local, así como el trabajo sostenido que realizan clubes, entrenadores, familias e instituciones deportivas de la ciudad.
En conjunto, los representantes marplatenses alcanzaron 24 medallas: 5 de oro, 11 de plata y 8 de bronce, contribuyendo al segundo puesto obtenido por la Argentina en el medallero general. Ellos son:
SOSA, Auka – Clavados
SEPÚLVEDA, María Julia – Taekwondo
JAJARABILLA, Mario Damián – Tiro con arco
DELL OLIO, Matías – Skateboarding
MUÑOZ, Tiago – Triatlón
ROMIGLIO, Leandro – Squash
FALCIONE, María Antonella – Squash
SALAS, María Guadalupe – Remo
GALFRÉ, Clara – Remo Coastal
FERRER FERRERO, Santiago – Remo Coastal
SCENNA, Agustín Matías – Remo Coastal
SIRI, Micaela – Patinaje Velocidad
GONZÁLEZ, Tobías Iván – Patinaje Velocidad
KUWADA, Ken – Patinaje Velocidad
PASSERI PEZZATI, Thiago – Surf
SURFIEL GIL LO PRETE, Francisco – Surf
ASSMANN, Isabella – Surf
TABARÉ, Emiliano – Surf
COLETTA SPADA, Alma – Stand Up Paddle
LEVAGGI, Micaela – Atletismo
LACAMOIRE, Diego – Atletismo
CASETTA, Belén – Atletismo
CARRIL, Agustín – Atletismo
PEIDÓN, Franco – Atletismo
OLIVERA, Tomás – Atletismo
LUNA, Eva Sofía – Atletismo
BUSCAGLIA, Guido Alejandro – Natación
DOS SANTOS, Catalina – Natación
CHAILLOU, Matías – Natación
CASSINI, Franco Ivo – Aguas Abiertas
BASSO, Morena – Natación Artística
SALAS, Octavio Lisandro – Polo Acuático
CHIAPPERO, Morena – Vóleibol
ENRÍQUEZ, María Belén – Vóleibol Playa
El reconocimiento municipal destaca a cada integrante de la delegación, más allá del resultado obtenido, por su esfuerzo, disciplina y dedicación, y por constituir un ejemplo para las niñas, niños y jóvenes que practican deporte en el Partido de General Pueyrredon.