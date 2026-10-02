La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este viernes en París la Ronda de Negocios “Argentina B2B Week”, destinada a ampliar las exportaciones argentinas de langostinos y vieiras al mercado francés.

La actividad, organizada por PromArgentina, contempló reuniones cara a cara entre representantes de 14 empresas exportadoras argentinas e importadores franceses y se desarrolló en el marco de “Argentina Week”, la iniciativa de atracción de inversiones implementada por el Gobierno.

Milei participó de la ronda junto al presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, mientras que la estrategia contó además con la participación del Consejo Federal Pesquero (CFP), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cancillería argentina y la Embajada de Argentina en Francia.

“Como nos instruyó Karina Milei, volvemos a demostrar que el modelo Argentina B2B Week funciona: identificamos oportunidades con nuestra inteligencia comercial y conectamos directamente a 14 empresas argentinas con compradores estratégicos franceses”, afirmó Sucalesca.

El funcionario sostuvo además que Argentina tiene un potencial enorme para crecer en el mercado de la pesca.

La ronda buscó incrementar las ventas de langostinos y consolidar el liderazgo argentino en vieiras en Francia, además de establecer contactos directos con compradores y reducir intermediaciones, debido a que parte de los productos nacionales ingresa actualmente al mercado europeo mediante hubs de exportación como España.

Francia compra cerca de USD 850 millones anuales de langostinos en el mercado internacional y es el quinto mercado más importante del mundo, detrás de Estados Unidos, China, España y Japón. En vieiras, Argentina es su principal proveedor, con más del 40% del volumen.

La comitiva argentina también buscó avanzar en nuevas operaciones con langostino de captura salvaje, sostenible y trazable. Durante 2025, las exportaciones argentinas de ese producto a distintos destinos internacionales generaron ingresos por USD 1.000 millones.

Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP, señaló que el trabajo realizado durante la ronda permitió mostrarle al mundo nuestros productos de mar y generar nuevos negocios como los que procura el país.

Por su parte, el presidente de CAPeCA, Eduardo Boiero, destacó que las empresas exportadoras pudieron presentar a los importadores franceses en París la calidad de los langostinos y vieiras, que se destacan a nivel global por ser naturales y salvajes.

La actividad en Francia se desarrolló mientras el presidente Javier Milei encabezaba una delegación integrada por funcionarios nacionales, más de una decena de gobernadores provinciales y empresarios de distintos sectores productivos en el marco de Argentina Week.

Agencia NA