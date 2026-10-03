El primer fin de semana de octubre se presenta con diferentes fenómenos meteorológicos en el sudeste bonaerense.

En primer lugar el sábado estará inestable con lluvias en gran parte del día con temperaturas bajas y cielo cubierto, y hacia el domingo con una mejora importante: cielo despejado y con ascenso térmico.

Esta variedad de fenómenos se debe a una transición invierno/primavera con efectos del fenómeno de “El Niño” que ya está entre nosotros.

Hacia el inicio de semana la primavera mostrará algunas señales pero será un breve lapso. Los principales modelos meteorológicos mantienen la tendencia de jornadas frescas con abundante nubosidad y un episodio de lluvias entre miércoles y jueves.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo cubierto con lluvias. Viento leve a moderadocdel sector norte/noreste. La temperatura mínima se estima en 8° y la máxima en 14°.

Reporte @sebapagliarino