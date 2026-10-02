La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Sierra de los Padres Ltd. celebra este 4 de octubre sus 68 años de vida institucional. Conocida en la comunidad como «la Cooperativa de Agua», la entidad fue fundada en 1958 en el paraje La Peregrina, actual Coyunco, un dato que suele sorprender: su nacimiento no tuvo lugar en la sierra misma, sino en las tierras que hoy llevan ese nombre.

A lo largo de casi siete décadas, la cooperativa no ha dejado de brindar servicios esenciales a los habitantes de la zona. Cuenta hoy con cinco pozos de extracción a 70 metros de profundidad y una red de distribución de más de 70 kilómetros que garantiza agua de excelente calidad. A ese histórico compromiso se sumó, hace seis años, la prestación del servicio de internet y televisión por fibra óptica, consolidando a la institución como un actor clave en la conectividad del barrio.

Este aniversario es también una oportunidad para reconocer a quienes hacen posible el funcionamiento cotidiano: el personal de planta y los profesionales que colaboran con la institución, los asociados que conforman su base, y quienes año a año integran ad honorem el Consejo de Administración. Son ellos quienes fijan los lineamientos institucionales y supervisan su desarrollo con dedicación y compromiso.

La cooperativa valora también el vínculo con las instituciones que conforman la red de contención de Sierra de los Padres: la Delegación Municipal, los establecimientos educativos, las fuerzas de seguridad, los Bomberos Voluntarios y, de manera especial, la Sociedad de Vecinos, compañera desde los orígenes mismos del barrio.

68 años de crecimiento sostenido son el reflejo de la sinergia que caracteriza a esta comunidad y del respeto por las personas e instituciones que la integran. La Cooperativa de Sierra de los Padres celebra este aniversario con la misma vocación de servicio con la que fue fundada, y con la mirada puesta en seguir creciendo junto a su gente.