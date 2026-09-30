El Sindicato de Pasteleros denunció a la empresa La Cuadra por impedir que sus trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes gremiales. El episodio ocurrió este miércoles en el establecimiento ubicado en Ortega y Gasset 643, donde, según el gremio, dos personas que cumplirían funciones de “patovicas” fueron colocadas en el ingreso para impedir el acceso durante el acto electoral.

La organización había notificado formalmente la elección de delegados para este 30 de septiembre a partir de las 12. Sin embargo, al llegar al lugar, los representantes sindicales se encontraron con el impedimento para ingresar. Según explicaron desde Pasteleros, la empresa argumentó que la situación debía ser resuelta por la Justicia Laboral.

Ante esa situación, el sindicato instaló la urna en el exterior y permitió que los trabajadores votaran al finalizar su jornada. De esta manera, la elección finalmente pudo realizarse.

Desde Pasteleros calificaron el episodio como de “extrema gravedad” y cuestionaron la actitud de los responsables de la firma. “Es un capricho del socio-gerente-empleado Horacio Castañeiras y el dueño Jorge Frigerio, los cuales tienen una actitud antidemocrática hacia las organizaciones colectivas”, señalaron.

“No dejar votar a los trabajadores nos recuerda a la etapa más oscura de nuestro país, cuando se perseguía a los trabajadores, se prohibía la participación sindical y se intentaba silenciar cualquier forma de organización y representación”, remarcaron.

El gremio dejó constancia de lo ocurrido mediante un acta notarial y sostuvo que cualquier discusión jurídica debe ser resuelta por la Justicia, pero que eso no habilita a impedir una elección sindical.

Una empresa atravesada por conflictos laborales

Pasteleros también denunció otros conflictos con La Cuadra, entre ellos trabajadores no registrados, problemas de categorización, malos tratos y una presunta retención indebida de aportes.

Además, el sindicato señaló que la empresa mantiene una deuda millonaria con la obra social, correspondiente a aportes que, según denunció, fueron descontados de los salarios pero no depositados.

“Para los dueños y gerentes de La Cuadra, el mejor trabajador es el que no elige delegados y el mejor sindicato es el que no existe”, concluyeron desde el gremio.