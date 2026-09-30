Los gremios docentes Suteba, FEB, Udocba y AMET anunciaron que este jueves realizarán un paro provincial por 24 horas, en protesta por la reciente sucesión de agresiones contra maestros, directivos y trabajadores de distintos establecimientos bonaerenses, como sucedió en las localidades de San Miguel, Almirante Brown y Hurlingham.

De esta manera, las escuelas públicas de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán una vez más su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones en cada institución.

Además del reclamo por mayor seguridad, los gremios exigirán la reapertura de paritarias, una recomposición salarial, los problemas en las coberturas médicas del IOMA y las condiciones laborales en general.