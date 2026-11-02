Gustavo Pulti y el equipo de AM-MDF realizó un nuevo encuentro vecinal. Esta vez en Alem, donde los vecinos compartieron sus inquietudes, intercambiaron ideas y acercaron propuestas para mejorar los espacios públicos, fortalecer las actividades culturales deportivas en el espacio publico y un municipio más activo en el barrio.

Durante el encuentro surgieron tres ejes centrales de trabajo. Por un lado, la necesidad de impulsar iniciativas educativas y de concientización para que los vecinos conozcan y aprovechen mejor los espacios públicos, la infraestructura y las propuestas recreativas disponibles.

En ese contexto, las propuestas que surgieron del trabajo de los vecinos son una app para denunciar el mal estado de veredas, calles y plazas que contempla también un sistema de acumulación de puntos que los vecinos puedan canjear posteriormente por beneficios municipales.

🔴 EN ALEM, LAS IDEAS DE LOS VECINOS FUERON PROTAGONISTAS



🏘️ Seguimos recorriendo Mar del Plata y Batán con 60 MINUTOS PARA EL BARRIO QUE VIENE. Esta vez nos encontramos en Alem para escuchar, imaginar y elaborar propuestas concretas.



🗣️ Surgieron ideas para mejorar los… pic.twitter.com/eLucQWpfsD — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) November 2, 2026

Otra idea está vinculada con mejorar la infraestructura recreativa en el Parque Primavesi y construir un espacio protegido que permita desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas durante todo el año. A su vez, se planteó un proyecto cultural para el cementerio de la Loma para la recuperación y puesta en valor de espacios comunitarios de esa zona.

También los vecinos propusieron fortalecer los mecanismos de control sobre seguridad, tránsito y nocturnidad. También se se planteó la necesidad de terminar con las excepciones en altura para la Construcción que amenazan le identidad de Alem así como el Impulso de una presencia policíal de cercanía e incorporar las nuevas tecnologías en la prevención del Delito.

Por otro lado, se remarcó la importancia de desarrollar acciones de concientización vinculadas al cuidado del espacio público y la participación de vecinos, colegios profesionales, instituciones educativas y clubes en el seguimiento permanente de la vida del Barrio.

Durante la charla también estuvo presente la iniciativa del Gobierno Municipal del cambio propuestos para la ordenanza 14.000. Los vecinos destacaron que no quieren volver atrás: «¿para qué volver sobre un tenes superado?», se preguntaron.

Al finalizar la jornada, Gustavo Pulti destacó el valor de escuchar directamente a los vecinos y construir propuestas a partir de sus experiencias cotidianas.

El ex intendente dijo que “la Mar del Plata que viene tenemos que construirla escuchando a quienes viven en cada barrio. Son los vecinos los que conocen mejor que nadie las necesidades, las dificultades y también las oportunidades que tiene cada lugar».

“Queremos que estos encuentros sirvan para transformar las ideas de los vecinos en propuestas concretas. Una ciudad mejor se construye con participación, con cercanía y con respuestas”, agregó.

Pulti afirmó que “en una época en la que la participación activa y real muchas veces se ha reducido a poner un comentario debajo de otro en las redes sociales, está muy bueno encontrarnos con una participación real. Me parece que es un muy importante y valioso donde el protagonismo es de los vecinos y vecinas ”.

“Esto significa también la verdadera construcción de comunidad a través de la participación» culminó.

El ciclo “60 minutos en tu barrio” continuará el próximo miércoles en el barrio Belgrano con el objetivo de generar espacios de escucha e intercambio, recuperar las prioridades de cada comunidad y elaborar propuestas para mejorar la vida cotidiana en los barrios.