El Centro de Formación Laboral (CFL) 416, ubicado en el edificio del Banco Provincia, en Peatonal y Córdoba, cuenta con una amplia propuesta de capacitación vinculada a las necesidades del mercado laboral actual y a los cambios que plantea la transformación tecnológica.

El Dr. Gonzalo Merino, director del Centro de Formación Laboral 416, habló en el programa “2da Edición” (Radio Brisas), sobre la actualidad de la formación laboral, la oferta de cursos y los desafíos para acercar estas propuestas a los jóvenes.

Merino explicó que el centro nació vinculado a la ONG Cefil, fundada en 2003 por Rodolfo “Manino” Iriart, y que comenzó desarrollando capacitaciones en distintos barrios de Mar del Plata. Con el tiempo, esa experiencia se consolidó en una propuesta de educación formal orientada a la formación laboral.

Actualmente, el CFL 416 ofrece cursos relacionados con turismo, administración y comercialización, diseño gráfico, informática, emprendedurismo, administración de empresas y marketing, entre otras áreas.

“Tenemos una oferta bastante variada”, señaló Merino, quien destacó que uno de los principales objetivos es adaptar las propuestas tanto a las demandas actuales como a las necesidades que pueda presentar el mercado laboral futuro, en un contexto de permanente transformación tecnológica.

Quiénes pueden acceder a los cursos

Uno de los puntos abordados durante la entrevista fueron los requisitos para ingresar a las propuestas de formación laboral.

Merino explicó que, para aproximadamente el 90% de los cursos que ofrece el centro, se requiere tener 16 años o más y contar con la primaria completa. Dependiendo de la capacitación, algunos cursos pueden exigir secundario completo, un curso previo o requisitos específicos.

El director del CFL 416 remarcó además la importancia de acercar estas propuestas a los adolescentes y jóvenes de entre 16 y 22 años, una franja etaria que representa actualmente uno de los principales desafíos para los centros de formación.

En ese sentido, destacó las experiencias de articulación entre las escuelas secundarias y los centros de formación laboral, entre ellas las iniciativas de aulas expandidas, que permiten que los estudiantes tengan contacto con propuestas de capacitación laboral mientras transitan su educación secundaria.

Capacitación y salida laboral

Durante la conversación también se planteó la creciente demanda social por obtener una rápida salida laboral y acceder a capacitaciones de corta duración.

Merino señaló que los cursos del centro tienen una duración corta o mediana, con una duración máxima de un año, como una forma de dar respuesta a esa demanda sin perder de vista la importancia de la formación.

“Educarnos y formarnos no es algo que pasa de un día para el otro”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de ampliar las propuestas educativas para responder a las nuevas realidades sociales y laborales.

En esa línea, recuperó una idea que, según explicó, ha marcado históricamente el trabajo de Cefil: “que lo urgente no tape lo importante”.

Para Merino, la formación debe contribuir no solamente a mejorar las posibilidades de inserción laboral, sino también a formar personas capaces de desenvolverse en una sociedad democrática, con participación, valores y herramientas para el mundo del trabajo.

Expo Educativa y propuestas para 2027

El director del CFL 416 también anticipó la participación del centro en la Expo de la Región Educativa 19 de la DGCYE PBA, que se realizará en el Centro de Educación Física N.º 1, en el edificio Casino de Mar del Plata.

El encuentro permitirá conocer las diferentes propuestas educativas y de formación disponibles. Merino aclaró que todavía se encuentra en proceso de planificación la oferta correspondiente al ciclo 2027, aunque adelantó que se mantendrá una línea de capacitación vinculada a las áreas que actualmente desarrolla el centro.

Cómo contactarse con el CFL 416

Quienes quieran conocer la oferta de cursos y las próximas inscripciones pueden buscar al CFL 416 MDP en Facebook e Instagram, donde se encuentran disponibles los canales de contacto y la información sobre las propuestas educativas.

También pueden acercarse personalmente al piso 10 del edificio del Banco Provincia, Peatonal y Córdoba, de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16 horas, para recibir asesoramiento sobre las diferentes opciones de capacitación.