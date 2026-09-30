Con un enfoque puesto en la educación ambiental y más de 200 charlas brindadas en lo que va del año, el Programa PREVENIR de la Municipalidad de General Pueyrredon, ya llegó a más de 2400 chicos de 19 escuelas públicas y privadas de la ciudad. Este viernes, el encuentro se desarrollará en el Instituto San Alberto, ubicado en Pellegrini 3762.

De abril a septiembre, 2420 alumnos de los niveles primario y secundario aprendieron sobre nuevos hábitos para el cuidado del planeta y de la ciudad que habitan. Distribuidos en 264 disertaciones, especialistas del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) abordaron temas como biodiversidad, huella ecológica, cambio climático, gestión de residuos, áreas naturales, fauna y plagas urbanas, movilidad urbana y Defensa Civil, entre otras.

El Programa PREVENIR busca concientizar, generar nuevos hábitos en la comunidad educativa y promover un mayor compromiso con la preservación de los recursos naturales. Los docentes que quieran recibir estas charlas pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

Con inicio en abril último en la Escuela Primaria Nº 17 de Félix U. Camet, esta iniciativa ya recorrió las aulas de los establecimientos municipales Nº 1, 4, 7 y 16; del Colegio Nuestra Señora de Luján de Batán; de la Escuela Técnica Agraria de Laguna de los Padres; del Instituto Ortega Y Gasset; del Colegio IDRA, en su nivel secundario; de las escuelas provinciales primarias Nº 16 y 62 y secundarias Nº 9, 62, 74 y 81; del Instituto Inmaculada Concepción; del Instituto Juan Gutenberg, en sus niveles primario y secundario, y del Colegio San Francisco.

Este viernes, en tanto, el esquema de exposiciones se desarrollará de 9 a 12 en el Instituto San Alberto, ubicado en Pellegrini 3762, del barrio Playa Grande.

El Programa PREVENIR desarrolla una currícula elaborada por especialistas del ente municipal, adaptada a las problemáticas locales, con el objetivo de que los más chicos conozcan su entorno y aprendan a cuidarlo mediante hábitos cotidianos.

Esta iniciativa se desarrolla como parte de las políticas ambientales del Municipio, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con el propósito de promover estilos de vida más sostenibles y ante el creciente interés de la comunidad educativa por la educación ambiental.

De la propuesta participan las áreas de Control de Plagas y Vectores, Educación Ambiental y Recursos Naturales y Guardaparques, pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental del EMSUR, junto con la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Además, se invitó a la Secretaría de Salud municipal, al Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, al Observatorio Vial y a Defensa Civil, que ofrecen disertaciones sobre formas de prevención en situaciones cotidianas.