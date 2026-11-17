El bloque de concejales de Unión por la Patria cuestionó duramente el proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno del intendente Guillermo Montenegro, «que vuelve a poner sobre los vecinos el costo de una gestión que recauda cada vez más, pero ofrece cada vez menos».

El proyecto prevé un aumento del 42,13% en las alícuotas de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), nueve puntos por encima de la actualización general prevista. Y advirtieron que el proyecto deja bien en claro que habrá nuevas actualizaciones durante el año.

“Mientras las familias hacen cuentas para llegar a fin de mes y los comerciantes hacen malabares para no cerrar sus negocios, Montenegro responde con más presión impositiva. ¿Pero qué reciben los vecinos a cambio? ¿Mejores calles? ¿Más seguridad? ¿Servicios que funcionen? La ciudad está cada vez más abandonada. Montenegro pretende cobrar cada vez más por una ciudad que está cada vez peor”, cuestionaron desde Unión por la Patria.

“Montenegro parece tener una sola receta para gobernar, meterles la mano en el bolsillo a los vecinos. Primero creó la Tasa Vial, que pagamos cada vez que cargamos combustible. Después trasladó el cobro de la Tasa de Alumbrado a la factura de luz. Pero hay algo que quedó en evidencia. Sacaron el alumbrado de la TSU y la TSU nunca bajó. Al contrario, siguió aumentando sostenidamente. En los hechos, el alumbrado se convirtió en una nueva tasa que los vecinos pagan por separado y que ahora también pretende aumentar un 21,29%.”

“Siempre encuentra una manera nueva de cobrar más, pero nunca una solución para que la ciudad funcione mejor. Los vecinos pagan cada vez más a cambio de nada. Ese es el modelo de Montenegro”, concluyeron desde el bloque.