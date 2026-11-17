La Municipalidad de General Pueyrredon informó que, en respuesta a una denuncia efectuada por vecinos, se dispuso el secuestro de la camioneta Nissan Frontier dominio AF 463 ZL que había sido detectada mientras una persona arrojaba basura en un lugar prohibido, puntualmente en la esquina de Libres del Sud y Valencia.

La situación fue registrada por el denunciante en fotos, donde se observa a una persona que descendió de la camioneta para arrojar basura en un lugar no permitido.

A partir de las imágenes, se identificó la patente del vehículo y se incorporaron sus datos al sistema de Anillo Digital, con el objetivo de generar alertas que permitan localizarlo y avanzar con el secuestro del mismo.