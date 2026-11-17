El ascenso que organiza la Asociación Marplatense de Voleibol tuvo un fin de semana de grandes definiciones, con finales disputadas y festejos en primera división del Torneo Clausura “Anita Peralta”.

Edal de Tandil se quedó con la Copa de Oro masculina tras vencer a Dale la Pala por 3-0, con parciales de 25-22, 25-19 y 25-21, en Cedetalvo. El podio lo completó Atlético Villa Gesell, seguido por AGP.

En la rama femenina, Once Unidos “B” se quedó con el título del ascenso al superar a Peñarol “A” por 3-2 en una final muy disputada. El encuentro se resolvió con parciales de 14-25, 24-26, 25-23, 25-13 y 15-13, en una definición que exigió al máximo a ambos equipos y que terminó con el festejo del conjunto campeón.

La competencia masculina también tuvo definiciones en las copas de Plata y Bronce. Independiente de Dolores se adjudicó la Copa de Plata, seguido por Sudamérica, Quilmes “A” y Miramar Voley. En tanto, CDT “C” obtuvo la Copa de Bronce, con CDT “B” y CDT “D” en el segundo y tercer puesto, respectivamente, mientras que Sudamérica 18 finalizó cuarto.

Más allá de los resultados, la jornada tuvo como protagonista el buen clima deportivo, con un importante acompañamiento del público y muestras de respeto entre los equipos participantes.