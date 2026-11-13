Un grupo de trabajadores y trabajadoras mercantiles participó este viernes de una nueva audiencia del juicio Subzona 15 III, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en una jornada dedicada a los alegatos de las defensas de los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

La delegación estuvo acompañada por el secretario general del SECZA, Guillermo Bianchi, el secretario de cultura, Eduardo Jiménez y la coordinadora del Área de Derechos Humanos, Celeste Barrionuevo, en el marco de una iniciativa destinada a acercar a los trabajadores al conocimiento de los procesos judiciales vinculados con el terrorismo de Estado.

El juicio aborda delitos cometidos en Mar del Plata y la región, entre ellos privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios, y constituye una instancia fundamental en el proceso de memoria, verdad y justicia.

La participación en la audiencia permitió a los trabajadores conocer de manera directa el desarrollo de un juicio por delitos de lesa humanidad, observar el funcionamiento de la Justicia y reflexionar sobre la importancia histórica e institucional de estos procesos.

Una agenda de memoria y derechos humanos

La actividad forma parte de un programa que el sindicato viene desarrollando durante 2026, a través de ciclos de charlas, encuentros de sensibilización, visitas a espacios de memoria y propuestas de formación orientadas a promover el conocimiento de la historia reciente.

Estas iniciativas buscan fortalecer la participación de los trabajadores y trabajadoras en la construcción de una memoria colectiva, recuperando especialmente el papel del movimiento obrero y de las organizaciones sindicales durante la última dictadura.

En ese marco, el SECZA también viene fortaleciendo sus vínculos institucionales con organismos especializados, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria, con la que impulsa acciones de cooperación, capacitación y promoción de los derechos humanos.

La presencia de la delegación mercantil en el Tribunal Oral Federal representa una nueva instancia de este recorrido, que procura vincular la formación sindical con el ejercicio de la ciudadanía, la defensa de los derechos y el fortalecimiento de la democracia.