Buenos Aires, 13 noviembre (NA) — El Municipio de Lanús confirmó este viernes la primera muerte por la explosión y el posterior incendio en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, al tiempo que hay 30 heridos, siete de ellos de gravedad, y dos desaparecidos.»

(…) Fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús: 7 de ellas de gravedad (6 derivadas al Hospital Evita y 1 al Hospital Narciso López); 13 que permanecen en observación fuera de peligro; y 10 que ya fueron dadas de alta», indicaron a través de un nuevo comunicado emitido durante esta tarde en las redes sociales.

En este sentido, se remarcó que la Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas.

«Todos los vecinos de la zona ya fueron evacuados. El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños», consignó el Municipio.

El gobierno comunal sostuvo que «a las 10:52» recibieron la alerta a través del «Sistema de Emergencias Municipal que notificó el suceso de una explosión por fuga de gas en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea».

A partir de ese momento, se activó el Protocolo de Emergencias y personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio de Lanús, añadieron las autoridades en el escrito.

«La información recabada indica que en el lugar se encontraba trabajando una empresa tercerizada contratada por MetroGAS llamada Exgadet, la cual realizaba tareas de renovación de redes y en una de las maniobras con una máquina tuneladora dañaron el caño de la red de distribución», señalaron

«Según declaraciones del propio vocero de Metrogas, la rotura del caño habría sucedido 9:44, más de una hora antes de la explosión», resaltaron.

Agencia NA