La Fundación Global celebró sus 30 años de trayectoria con una gala multitudinaria que reunió a los líderes empresarios de Mar del Plata, consolidándose como el encuentro del sector privado más relevante de la región. La celebración constituyó un espacio de reconocimiento al esfuerzo empresarial, reflexión sobre el presente económico del país y compromiso con los desafíos del desarrollo futuro.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la participación de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien destacó la «valentía de la Fundación y de su director, Fernando Álvarez, de defender las ideas de la libertad y del desarrollo del sector privado cuando no era fácil en Argentina». En su intervención, invitó a los empresarios presentes a que «se comprometan con el futuro de la libertad y la iniciativa privada, consolidando el año que viene la transformación política que está viviendo el país».

La gala también contó la presencia de Gustavo Jara, Director del Ministerio de Seguridad de la Nación y Carlos Pirovano, Presidente del INCAA, además de Vanesa Benavídez, concejal de la LLA.

Otro momento destacado de la noche lo protagonizó el economista y empresario pyme Gustavo “Lacha” Lazzari, quien analizó el escenario económico nacional y destacó el “cambio de régimen” que atraviesa la Argentina. En ese sentido, sostuvo que «mostrar la actividad de cada uno es fundamental, hacer conocer el enorme esfuerzo de los empresarios en este momento de transición, porque eso va a permitir que el largo plazo sea conducente y estable».

Por su parte, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, durante su intervención, reafirmó su posición sobre la necesidad de facilitar la actividad económica y señaló que «el rol del Estado no debe ser poner trabas en el esfuerzo de los empresarios y emprendedores, sino simplemente no molestar».

Impulsar juntos el futuro

El director de la Fundación Global, Fernando Álvarez, fue el encargado de expresar el sentido de la celebración y convocar al empresariado local a comprometerse con la sostenibilidad de los principios de una economía sana, con equilibrio fiscal, apertura y baja inflación, con el sector privado como protagonista central”.

«En esta oportunidad ,es propongo una visión y un desafío. La visión de un rumbo que sabemos es el correcto, y que las soluciones vendrán acelerando los cambios, para adelante y no para atrás. Y el desafío de alzar la voz para que lleguen las bajas de impuestos y eliminación de trabas que la economía real necesita. Muy especialmente, a nivel provincial, donde el infierno fiscal encabezado por Ingresos Brutos, el peor de todos los impuestos, y la maraña regulatoria que traba inversiones y proyectos, siguen intactos”.

Finalmente, y cerrando la noche, el brindis estuvo a cargo de Gustavo Giorgio, cofundador de la entidad, y CEO de SAO Medialunas y Café, quien repasó su historia con la Fundación “desde que era un estudiante de Economía, pero con inquietudes de emprendedor.”

«Esta Fundación ha llenado mi vida, y gracias a su confianza, seguirá contribuyendo con una Mar del Plata abierta al mundo y a los negocios, que sepa aprovechar las enormes oportunidades se abren para nuestro país “, concluyó Álvarez.