Con un cronograma de trabajo inicial de tres jornadas se puso en marcha la primera convocatoria de comisiones conformadas por representantes del sector público y privado que integran el “Consejo de Iniciativa Puertos Azules” (CIPA), instancia hacia la incorporación del puerto de Mar del Plata a este programa de la Organización de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que impulsa criterios de sostenibilidad, inclusión social y cuidado ambiental.

Marcos Gutierrez, presidente del Consorcio Portuario Regional del Puerto de Mar del Plata, destacó que desde este ente «se impulsó la iniciativa y encontró el acompañamiento de más de un centenar de instituciones de distintos niveles del Estado, empresas, industrias, comercios y servicios vinculados con nuestro Puerto, entusiasmo por participar y por colaborar en la construir proyectos y soluciones inteligentes y sustentables a las necesidades de toda la comunidad”

El paso previo a esta convocatoria fue el encuentro general, realizado en la Escuela Nacional de Pesca, donde se plantearon los lineamientos del proyecto y se consolidó el compromiso de los distintos sectores en acompañar la propuesta.

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata lleva un largo recorrido hacia su consolidación dentro del sistema de Puertos Azules que, según la FAO, eleva a las terminales pesqueras al modelo de “motores de desarrollo sostenible” y prioriza crecimiento económico con cuidado de los recursos del mar, condiciones laborales seguras para quienes participan de la actividad y con creación de valores social y ambiental.

La serie de reuniones, que tendrá por escenario la sede de ABIN (BP Marlín 423) se abrió este jueves por la mañana con la Comisión Social, abocada a generar proyectos y propuestas de acciones para contribuir a la gestión de un trabajo seguro, favorecer la equidad de género, la capacitación y desarrollo del capital humano y su vinculación con la comunidad, en la industria pesquera.

Siguió la Comisión Económica, con foco en la promoción del agregado de valor a los productos pesqueros, la promoción para el acceso a mercados, la mejora de los controles sanitarios, la propuesta de acciones contra la pesca no declarada no reglamentada, la promoción para la innovación, la conectividad y el emprendimiento en el sector.

Y finalmente la agenda tendrá continuidad este lunes con la Comisión de Ambiente donde se trabajará hacia la mejora en la gestión y protección del medioambiente del sector productivo pesquero, la promoción para la descarbonización, mejora en la gestión de residuos, promoción de la conservación marina y la transición energética.