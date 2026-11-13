Mar del Plata se prepara para el gran final. Este sábado 14 de noviembre, a las 16, comenzará la alfombra roja del cierre del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, frente al Teatro Auditorium.

Pasarán las autoridades del Festival: los codirectores artísticos, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman y estarán artistas que participaron del VS Tech, como Gimena Accardi, Seven Kane, Agustín Sullivan, Marcela Kloosterboer y Anita Pauls, entre otros. Se sumarán la actriz Flavia Palmiero y Luis Alberto Scalella, presidente del Comité Ejecutivo de la FIAPF, la federación que otorga al Festival su categoría A.

La ceremonia de premios

A las 16:45 comenzará, en la sala Astor Piazzolla del Auditorium, la entrega de los premios de esta edición:

Competencia Internacional: Astor Piazzolla al Mejor Largometraje, al Mejor Cortometraje, Premio Especial del Jurado, Mejor Dirección, Mejor Actuación Masculina, Mejor Actuación Femenina y Mejor Guion, además del Premio del Público.

Competencia Latinoamericana: Astor Piazzolla al Mejor Largometraje y al Mejor Cortometraje.

Competencia Argentina: Astor Piazzolla al Mejor Largometraje, al Mejor Cortometraje y a la Mejor Dirección.

En Tránsito – Work in Progress: Astor Piazzolla al Mejor Proyecto en Desarrollo.

Premios de auspiciantes: Banco Galicia (Latinoamericana, Argentina, cortometraje argentino y Work in Progress), Alta Definición (Latinoamericana), y Cinecolor y El Cono del Silencio (Work in Progress).

Cierre con Borges, en pantalla grande

A las 20, en la misma sala Astor Piazzolla, se proyectará «Borges and Me» («Borges y yo»), la película que clausura esta edición, con entradas a la venta por PlateaNet. Está dirigida por el estadounidense Marc Turtletaub, con el chileno Luis Gnecco como Jorge Luis Borges y Fionn Whitehead, Alan Cumming y Peter Mullan en el elenco.

Presentarán el filme los codirectores artísticos, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, junto al director y actor principal.

Basada en el libro homónimo de Jay Parini, es una road movie por las Tierras Altas de Escocia. Cuenta el viaje real que Parini hizo con Borges en 1971, cuando era un joven estudiante de literatura. Es un retrato humano, cercano y de buen humor del autor de El Aleph, y una reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo y la amistad.

Quienes no alcancen la función del sábado podrán verla el domingo 15, a las 15 en el Ambassador y a las 19:30 en el Auditorium.

Con diez días de cine, charlas y homenajes, el único festival de categoría A de América Latina se despide con una invitación abierta a todos los marplatenses.