La concejala de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, presentó un proyecto de ordenanza para que la educación digital sea una política pública permanente en Mar del Plata. A través de la iniciativa propone formar a chicos y familias, proteger sus derechos y establecer un protocolo municipal para actuar ante situaciones de violencia digital._

“Tener un celular, entrar a una aplicación o usar inteligencia artificial no significa saber cómo funcionan esas tecnologías. Un chico puede pasar horas en redes sociales y no entender por qué le aparecen determinados contenidos, qué hacen con sus datos o qué riesgos enfrenta. Por eso queremos que los chicos no solamente sepan usar la tecnología, sino que tengan herramientas para comprenderla, cuestionarla y tomar sus propias decisiones”, afirmó Cuesta.

El proyecto que impulsa Cuesta busca implementar la Educación Digital Integral en todo el sistema educativo municipal y que alcance a toda la comunidad educativa. “Si un adolescente sufre ciberacoso o alguien difunde una imagen íntima suya, su familia tiene que saber dónde pedir ayuda y encontrar una respuesta», señaló la concejala.

A su vez, la presidenta del bloque UxP planteó que «no alcanza con decirles a los chicos que tengan cuidado en Internet». «Por eso proponemos un protocolo municipal que establezca qué hacer, quién debe intervenir y cómo acompañar a las víctimas. Y también queremos trabajar antes de que ocurran estas situaciones, con formación para chicos y familias y herramientas para prevenir los riesgos digitales”, explicó.

Hoy los dispositivos les permiten a los chicos acceder a plataformas como Chat GPT o realizar apuestas online. «Es fundamental que los chicos entiendan cómo funcionan y qué perjuicios les pueden ocasionar. Y también qué debe hacer la escuela y la familia», insistió.

Qué propone el proyecto de ordenanza de Educación Digital Integral

Formación para chicos, familias y trabajadores municipales. El proyecto propone talleres de educación digital para chicos y familias en espacios municipales y comunitarios, además de capacitación para trabajadores municipales. El objetivo es brindar herramientas para usar las tecnologías de manera crítica, segura y responsable.

Criterios para el uso educativo de inteligencia artificial. El proyecto propone enseñar a reconocer los errores y sesgos de la IA y a proteger los datos personales. Además, establece que su utilización en las actividades educativas deberá contar con una evaluación previa de su utilidad pedagógica y sus riesgos, garantizando transparencia y supervisión humana.

Como señaló el Papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, “Educar en el uso de la IA implica, por tanto, educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla”.

Un protocolo municipal para actuar ante situaciones de riesgo. Frente al grooming, el ciberacoso, la sextorsión o la difusión no consentida de imágenes íntimas, las familias necesitan saber qué hacer y dónde acudir. El proyecto establece la elaboración de un protocolo con procedimientos claros para orientar, asistir y acompañar a las personas afectadas, coordinar la intervención de los organismos competentes y evitar la revictimización.

Participación de adolescentes. Los chicos no serán solamente destinatarios de las actividades. La propuesta contempla espacios para que los adolescentes compartan sus experiencias, produzcan contenidos y participen en instancias de formación entre pares.

Investigación y evaluación. Para conocer qué ocurre realmente en Mar del Plata, la iniciativa establece una encuesta cada dos años sobre el uso de redes sociales, inteligencia artificial, apuestas online y experiencias de violencia digital. Además, el Ejecutivo tendrá que informar anualmente al Concejo Deliberante qué acciones realizó, a quiénes alcanzó, qué recursos utilizó y qué resultados obtuvo.

Campañas de información y prevención. El proyecto contempla campañas dirigidas a chicos, familias y la comunidad sobre grooming, ciberacoso, apuestas online, privacidad, inteligencia artificial y bienestar digital. El objetivo es acercar información y herramientas para reconocer riesgos, prevenir situaciones de violencia y proteger los derechos en internet.