Un importante despliegue policial se realizó este viernes en el complejo habitacional del barrio Etchepare, en Mar del Plata, donde se llevaron adelante 26 allanamientos simultáneos con la participación de aproximadamente mil efectivos de distintas dependencias de la Policía Bonaerense. El operativo terminó con 13 personas aprehendidas y el secuestro de armas de fuego, municiones, una granada y estupefacientes.

Los procedimientos se enmarcaron en una investigación judicial que busca desarticular una presunta organización delictiva sospechada de cometer robos a mano armada, entraderas y sustracciones de vehículos en distintos sectores de la ciudad. Según la hipótesis de los investigadores, el complejo era utilizado como lugar de ocultamiento y apoyo logístico.

Entre los elementos secuestrados se encuentran ocho armas de fuego, entre revólveres, escopetas y armas de fabricación casera, además de una granada, armas blancas y alrededor de 50 municiones. También se incautaron unos 750 envoltorios de cocaína y 70 de marihuana, de acuerdo con los primeros reportes del procedimiento.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presunta presencia de personas armadas en los techos de las torres, que habrían cumplido funciones de vigilancia para alertar sobre los movimientos policiales.

El subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad bonaerense, Eduardo Aparicio, se refirió a la situación y sostuvo: “Estos delincuentes se creían que estaban cuidando la fortaleza”.

La investigación cuenta con intervención de la UFI N.º 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, y del Juzgado de Garantías N.º 5, encabezado por Gabriel Bombini. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá establecer las responsabilidades individuales y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Además de los resultados del operativo, las autoridades expresaron preocupación por las condiciones edilicias y de seguridad del complejo, donde residen más de 90 familias y funciona una cabecera de colectivos.

En ese sentido, se anticipó la coordinación de un relevamiento de la infraestructura con el municipio, con el objetivo de evaluar los riesgos para los vecinos que no tienen relación con los hechos investigados.

El procedimiento se produjo un día después de la reunión entre el intendente Guillermo Montenegro y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en la que ambos funcionarios manifestaron la voluntad de coordinar acciones para mejorar la seguridad en General Pueyrredon.

La investigación continuará para determinar el alcance de la presunta organización y establecer si existen conexiones con otros hechos delictivos registrados en Mar del Plata.