La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata advirtió sobre el riesgo de despidos que afecta a trabajadores de hoteles, centros recreativos y farmacias de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Según el gremio, la situación podría comprometer los puestos de más de 200 trabajadores en la provincia de Buenos Aires, en medio de la incertidumbre por el futuro de esos establecimientos.

El planteo fue realizado durante una reunión con autoridades de la Dirección General de Personal y Bienestar de la Armada, de la que participaron representantes sindicales locales y nacionales, junto con delegados de los hoteles y centros recreativos.

Desde ATE explicaron que la preocupación se originó porque varios hoteles que anteriormente pertenecían a la fuerza, al igual que centros de recreación, fueron restituidos a la Armada sin el personal que se desempeñaba en ellos. A esa situación se suma la incertidumbre que atraviesan los trabajadores de las farmacias propias de la obra social.

Respecto de la posibilidad de que el personal continúe trabajando en los hoteles y espacios recreativos, el gremio señaló que las autoridades militares informaron que realizaron gestiones para garantizar esa continuidad, pero encontraron una negativa del Ministerio de Desregulación.

Si bien todavía no hay definiciones sobre el futuro de los establecimientos, desde ATE remarcaron que su funcionamiento depende de los trabajadores que desarrollan las tareas cotidianas. En ese contexto, las autoridades de la Armada confirmaron que la prórroga de dos meses de los contratos estuvo vinculada con las acciones impulsadas por la organización sindical.

Como resultado del encuentro, las partes acordaron avanzar en la conformación de una mesa de trabajo integrada por IOSFA, ATE y la Armada, con el objetivo de encontrar una salida que contemple la continuidad laboral del personal.

El reclamo tendrá un nuevo capítulo el lunes 26 de octubre, a las 10, cuando ATE realizará una concentración y conferencia de prensa frente a la sede de IOSFA, ubicada en Belgrano 2461, en Mar del Plata. La convocatoria se enmarca en el pedido de respuestas concretas para los trabajadores afectados por la situación de los hoteles, los centros recreativos y las farmacias.

