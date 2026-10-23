Durante un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) materializó una orden de allanamiento en una vivienda de Mar del Plata vinculada a una causa por “Producción, comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”.

El hecho tuvo su génesis en marzo del corriente año, a raíz de una denuncia del NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) que dio aviso al Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre una persona que, a través de su cuenta de una reconocida aplicación de mensajería, tenía en su poder ocho archivos en formato video de material de abuso sexual infantil.

A partir de la situación, el organismo fiscal dio intervención a la Fiscalía de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género a cargo de la Agente Fiscal Dra. Graciela Trill, quien delegó la investigación a los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la PFA.

Una vez alertados por el caso, los federales realizaron tareas de inteligencia social y de rastrillajes, constatando que el investigado en cuestión residiría en el barrio marplatense “Colinas Verdes”, próximo a la Ruta Nacional N°226.

Con la anuencia del Juzgado de Garantías Nº5 del Departamento Judicial De Mar del Plata, a cargo del Dr. Gabriel Bombini, los uniformados realizaron el allanamiento sobre la finca, donde se logró identificar de la causa al investigado. Además, se secuestró un teléfono celular.

El imputado, junto al elemento secuestrado, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 27.436.

La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico [email protected]. Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención e investigación de estos delitos.