La Municipalidad de General Pueyrredon invita a disfrutar de una propuesta especial de Halloween en distintos espacios culturales de la ciudad que se desarrollará el sábado 31 de octubre, con actividades que combinan cultura, espectáculos, juegos y entretenimiento para públicos de todas las edades.

La programación tendrá lugar en Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo Castagnino, el Museo José Hernández, el Centro Cultural Osvaldo Soriano, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, la Biblioteca Leopoldo Marechal y el Yeca Olavarría, con propuestas pensadas para disfrutar de una noche diferente.

Recorrida por espacios culturales

Los espacios culturales, se mantendrán abiertos de 17 a 23 durante la jornada del sábado 31 de octubre.

Villa Victoria se convertirá en un cementerio encantado que invitará a encontrarse con el regreso de tres hermanas brujas. Durante la noche habrá tres shows musicales, además de un espacio para sacarse fotos, recorrer el parque y bailar al ritmo del parque terrorífico..

El parque de Villa Mitre se llenará de fantasmas amigables que esperan conocer a los visitantes. La propuesta incluirá la posibilidad de hacer nuevos amigos, subirse a los peloteros y animarse a espantar a los espíritus más traviesos.

En el Museo Castagnino los monstruos cobrarán vida: será un lugar donde los visitantes podrán recorrer una mansión zombie y descubrir cómo los personajes salen de los cuadros para sorprender a quienes se animen a atravesar sus salas.

En el Museo José Hernández las leyendas rurales serán protagonistas de una noche de luz mala y miedos pampeanos. Alrededor del fogón, el público podrá escuchar relatos del Lobizón y la Salamanca, y recorrer la estancia entre velas, candiles y música de pulpería.

Por otra parte, la magia y el ilusionismo llegarán al Centro Cultural Osvaldo Soriano con una propuesta protagonizada por Yasomago, quien intentará escapar de sus propios miedos mientras sorprende al público con sus trucos.

En el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, un extraño experimento devolverá a la vida a las criaturas que habitan el museo. Entre luces, humo y animales reanimados, los visitantes podrán recorrer las salas y vivir una experiencia en la que la ciencia se mezcla con el terror.

La Biblioteca Leopoldo Marechal invitará a convertirse en aprendices de magia y hechicería para descubrir los secretos de una escuela encantada. La aventura incluirá atravesar el túnel del miedo y poner a prueba el propio valor para llegar hasta el final.

Festival Yeca Olavarría

De 20 a 23, Halloween llegará al Yeca Olavarría con una propuesta que combinará feria, bandas en vivo, DJ y un espacio para sacarse selfies.

Los asistentes podrán recorrer los puestos, disfrutar de la música y conocer distintas opciones de la gastronomía marplatense.