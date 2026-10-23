La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad- procedió al secuestro de un vehículo luego de detectar, mediante las cámaras del COM, que su ocupante arrojaba basura en un lugar prohibido donde se había formado un microbasural en Azcuénaga y Alvear.

Tras observar la situación, la operadora identificó el dominio del rodado (camioneta Toyota patente DJB 924) y cargó la información en el Anillo Digital, el sistema que permite registrar patentes y generar alertas para colaborar con la detección de vehículos.

Si bien el vehículo se encontraba radicado en Mar de Ajó, se incorporaron sus datos al sistema para avanzar en su identificación. Se dio intervención a las áreas correspondientes y se consiguió secuestrar la camioneta