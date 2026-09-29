La inestabilidad sigue siendo protagonista sobre sudeste bonaerense en estos últimos días de septiembre. La ciclogénesis que impacta sobre la franja central del país repercute en la Costa Atlántica generando lluvias de variada intensidad (el SMN activó el alerta amarillo).

Este período de intensas precipitaciones disminuirá a partir de la tarde y a medida que el ciclón se desplace hacia el Océano Atlántico generará un fuerte canal de vientos del sector sudoeste por lo que se espera además un descenso térmico en los próximos días.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco. Cielo cubierto con lluvias. Viento moderado a regular del sector sudoeste. La temperatura mínima se estima en 8° y la máxima en 13°.

Reporte @sebapagliarino