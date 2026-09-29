Pese a la advertencia meteorológica, el Municipio de General Pueyrredon no dispuso la suspensión de las clases, por lo que la actividad escolar se desarrolla con normalidad durante la jornada.

Desde Defensa Civil recomendaron circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito.

También solicitaron asegurar macetas y objetos sueltos ubicados en balcones y terrazas, además de evitar sacar la basura fuera del horario establecido.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.