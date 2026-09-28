En el marco de FIT 2026, Arena Mardel Plata presentó su grilla de espectáculos y compartió con representantes del sector turístico y medios de comunicación la propuesta de este nuevo espacio multipropósito ubicado en Avenida P. Luro y calle San Juan.

“Es muy importante para nosotros inaugurar este lugar en nuestra querida Mar del Plata. Creemos que estamos haciendo el mejor espacio de la Provincia de Buenos Aires y apostamos a tener los mejores espectáculos en la ciudad”, expresaron Fernando y Federico Roca productores y empresarios a cargo de Arena Mardel Plata.

Bajo el concepto “El futuro de la industria”, Arena Mardel Plata se incorpora a la oferta de entretenimiento de la ciudad con una programación que reúne música, grandes producciones y diferentes formatos para públicos diversos:

Los Fabulosos Cadillacs | Sábado 24 y domingo 25 de octubre | 20h

Ke Personajes – Corazón Ausente | Jueves 29 de octubre | 20h

Babasónicos | Sábado 31 de octubre | 20h

Ángela Torres – No Me Olvides Tour | Domingo 1 de noviembre | 20h

Diego Torres | Miércoles 4 de noviembre | 21h

Álex Ubago – ¿Qué Pides Tú? Tour | Domingo 8 de noviembre | 20h

Sergio Dalma | Martes 10 de noviembre | 20h

La Vela Puerca + Las Pelotas + Rocco Posca | Domingo 22 de noviembre | 20h

La Banda de Carlitos + Euge Quevedo | Domingo 29 de noviembre | 20h

Vilma Palma – Fiesta Hits 80s & 90s | 5 de diciembre de 2026

Cruzando el Charco | 6 de diciembre de 2026

No Te Va Gustar | 3 de abril de 2027

Además, Arena Mardel Plata confirmó para la temporada de verano 2027 el espectáculo “7 Auras”, encabezado por Flavio Mendoza, quién también formó parte de la presentación: “estamos haciendo una producción mega impresionante que creo que no se ha visto nunca en un lugar así. Estrenamos el 25 de diciembre y va a revolucionar Mar del Plata”, expresó.

Con respecto a su vínculo con la ciudad agregó: “volver a hacer temporada en Mar del Plata para mí también es muy importante después de tantos años porque yo ahí me gané mi primer Estrella de Mar como coreógrafo.”

En este contexto, el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), Diego Juárez, le dedicó unas palabras de agradecimiento a Flavio Mendoza: “es un placer tenerte de nuevo en la ciudad y que estés apostando por ella nuevamente. La verdad es que le das un valor agregado a Mar del Plata, que en el verano se convierte en la ciudad de todos los argentinos.”

Con esta programación, este nuevo espacio llega con una propuesta que articula entretenimiento, turismo y eventos de gran convocatoria.

En ese marco, cabe destacar que la presentación realizada en FIT 2026 permitió dar a conocer esta nueva propuesta ante uno de los principales encuentros de la industria turística, reforzando el posicionamiento de Mar del Plata como destino de eventos y entretenimiento durante todo el año.