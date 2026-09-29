La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF) expresó su reconocimiento al subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, por las gestiones que permitieron facilitar el acceso de productores primarios extractivos a ferias y rondas de negocios internacionales.

A través de una nota firmada por su presidente, Sebastián Luis Agiliano, la entidad destacó el impacto que esta posibilidad representa para los armadores, tripulaciones y familias vinculadas a la actividad pesquera del puerto de Mar del Plata.

Según señaló la Asociación, la participación directa en los mercados internacionales constituye un avance de relevancia estratégica para las pequeñas y medianas empresas armadoras, que históricamente han enfrentado dificultades para lograr una inserción directa en el comercio exterior.

Desde la AEPCyF remarcaron que esta alternativa no solo permite ampliar el horizonte comercial de las capturas obtenidas por la flota costera y fresquera, sino que también puede aportar mayor previsibilidad económica, defender el valor agregado de origen y consolidar el empleo tanto en tierra como a bordo.

En ese sentido, la organización valoró especialmente la sensibilidad institucional y la comprensión de las particularidades operativas del sector demostradas durante las gestiones. La entidad consideró que el diálogo mantenido se tradujo en herramientas financieras y comerciales orientadas a fortalecer la matriz productiva regional.

La carta fue dirigida al funcionario nacional en el marco de las gestiones articuladas ante el Banco de la Nación Argentina y organismos de promoción del comercio exterior, y plantea la importancia de continuar generando instrumentos que permitan a los productores pesqueros acceder a nuevos canales de comercialización.

Finalmente, Agiliano ratificó el compromiso de la Asociación de continuar trabajando de manera conjunta en favor del desarrollo sustentable y la competitividad de la actividad pesquera nacional.