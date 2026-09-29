El presidente Javier Milei encabezará a partir de este miércoles la Argentina Week en París, un encuentro que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la Argentina.

La jornada central será el jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

En el marco de la Argentina Week, el mandatario mantendrá encuentros con gobernadores y empresarios. Durante la jornada, a las 5.30, hora argentina, pronunciará las palabras centrales de la Argentina Week en la sede oficial de la OCDE; por la tarde, a las 13.50, mantendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo; y a las 15 participará de la recepción ofrecida por el mandatario francés a la delegación oficial argentina.

El programa incluirá una apertura sobre la transformación macroeconómica del país y paneles sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, además de un panel estratégico sobre el escenario internacional y una exposición sobre desregulación y transformación de la Argentina.

Participarán ministros, gobernadores y referentes empresariales argentinos, franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

Milei partirá este martes por la noche rumbo a París, y la agenda oficial comenzará el miércoles con un cocktail-cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia, con ministros, gobernadores y principales empresarios del país.

En tanto, el viernes estará dedicado a sectores estratégicos. Por la mañana se desarrollarán encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, con foco en el talento argentino y las oportunidades de inversión, y sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Ese día tendrá lugar un encuentro de alto nivel entre especialistas del sector energético en la IEA, con la participación de las más altas autoridades del organismo y sus principales expertos, quienes brindarán un panorama de los mercados energéticos a nivel global.

Del encuentro participarán el Secretario de Energía y Minería, Daniel González; el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la Secretaria de Energía, María Tettamanti; y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Leandro Zdero (Chaco).

Durante la reunión se analizarán las oportunidades de inversión a partir del nuevo marco normativo vigente en la Argentina en los sectores minero, nuclear y de petróleo y gas, así como los proyectos en marcha que multiplican recursos e incrementan fuentes de trabajo. También estarán presentes empresarios del sector, entre ellos Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; Jerome Precresse, de Río Tinto; y Olivier Hahn, de Total.

Entre las 11:00 y las 14:00 se realizará en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) una mesa redonda de alto nivel sobre las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones. El encuentro abordará también agroindustria, seguridad alimentaria, infraestructura, cadenas globales de valor, arbitraje internacional y condiciones institucionales para atraer inversiones de largo plazo.

En paralelo, el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel será sede del Argentina B2B Week (Seafood Edition France), una jornada de promoción comercial que reunirá a una delegación pesquera argentina integrada por 15 empresas con referentes de la industria alimentaria francesa. Se realizarán 165 reuniones de negocios B2B destinadas a consolidar la presencia en el mercado europeo de productos del Atlántico Sur, como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

La jornada incluirá además un evento de premiación al presidente Javier Milei por parte del Paris Economic Forum.

Agencia NA