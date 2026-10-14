Mar del Plata tendrá desde este viernes la tienda más grande de MARKET. La marca de indumentaria inaugura el 16 de octubre, a las 10 hs, su local de Constitución 7910, un proyecto que empezó como una idea y hoy abre sus puertas.

El edificio cuenta con 2.400 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 4.300. Fue pensado y construido en Mar del Plata, junto a empresas y profesionales de la ciudad, un dato que deja en claro su apuesta por el trabajo local.

Para celebrar la apertura, desde las 10 recibirá a invitados y vecinos con café y medialunas, en una mañana pensada para que todos conozcan el espacio y vivan la experiencia MARKET que sin lugar a dudas no solo se amplía en dimensiones sino también en productos para los usuarios: ropa de bebé, productos Disney oficiales y la nueva sección DecoHome permitirán al usuario encontrar todo lo necesario en un solo lugar.

La propuesta apunta a precios accesibles en el día a día: desde prendas básicas de gran calidad hasta modelos destacados para mujer, hombre, niña y niño.

Su misión es llevar la moda a millones de personas con prendas bien diseñadas, funcionales, duraderas, asequibles y sostenibles.