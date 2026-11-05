

Luego de realizar 8 funciones agotadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, 3 en Córdoba, 2 en Rosario, 1 en Mendoza, Tucumán y Neuquén. Flor Bertotti despedirá “Otra Vuelta” el 22 de enero en el Polideportivo de Mar del Plata

“Después de presentarnos en tantos países y vivir tantas emociones, pensábamos que no podíamos superar tanta felicidad… hasta que decidimos hacer la despedida y dijimos ¿a dónde? Y fue muy claro ver que había que cerrar en donde empezó todo, en casa”

dijo Flor Bertotti.

Con un video que encendió la expectativa de sus fans, Flor anunció el gran cierre de “Otra Vuelta”, la gira internacional que se convirtió en un fenómeno por su repertorio inolvidable, una puesta en escena vibrante, múltiples cambios de vestuario y sobre todo, una conexión emocional que se siente en cada canción.

Después de recorrer México, España, Ecuador, Bolivia, Italia, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, el imponente récord de 12 estadios Movistar Arena agotados en minutos en la ciudad de Buenos Aires y su actuación en el Estadio Uno de La Plata, realizó la serie de 8 funciones agotadas durante agosto y septiembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, 2 actuaciones en el Metropolitano de Rosario, 1 en el Arena Maipu de Mendoza, también en el Club Central Córdoba de Tucumán y en el Estadio Ruca Che de Neuquén.

Estas presentaciones son una propuesta imperdible, un viaje musical lleno de energía, alegría y emoción, recordando los grandes éxitos que han cautivado de manera inigualable a los fanáticos de todas las generaciones.