El Ministerio de Justicia estuvo presente en la Jornada de diálogo judicial internacional sobre criminalidad organizada transnacional, realizada en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que reunió a magistrados federales de distintas jurisdicciones del país.

En representación del Ministerio participó Bárbara Turconi, coordinadora de la Unidad de Asistencia a la Reforma Procesal Penal Federal de la Subsecretaría de Política Criminal. La actividad contó con la participación especial de Marina García Marmolejo, jueza federal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, para intercambiar experiencias sobre los desafíos de la función judicial en el sistema procesal penal acusatorio.

El encuentro técnico fue organizada por la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (AJUFE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco del proyecto de fortalecimiento de la Justicia frente a la criminalidad organizada transnacional en Argentina, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Entre los principales ejes de debate se destacaron la conducción de audiencias, el tratamiento de prueba compleja y la toma de decisiones jurisdiccionales en el marco del sistema acusatorio. Asimismo, el intercambio de experiencias entre Argentina y Estados Unidos permitió incorporar una perspectiva comparada sobre las prácticas judiciales y los desafíos que presenta el juzgamiento de este tipo de criminalidad.

La jornada contó con la participación del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Guillermo Lorenzo, y de la vicedecana, Marina Sánchez Herrero; del intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; y de representantes de AJUFE, entre ellos, Santiago Inchausti, secretario general de la entidad y juez federal de Mar del Plata, y Daniel Petrone, secretario académico de AJUFE y juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

También estuvieron presentes Jimena Vélez, responsable del proyecto de Reforma de Justicia de UNODC, y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.

Actualmente, el sistema acusatorio se encuentra implementado en once distritos federales, con alcance en dieciséis provincias y distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Su puesta en marcha busca fortalecer el funcionamiento de la justicia federal y consolidar un modelo procesal basado en la oralidad, la publicidad y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento.