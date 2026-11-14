Midachi, el histórico trío integrado por Dady Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato, después de 43 años de historia ininterrumpida, emprende su gira final con su espectáculo “Midachi – La Despedida” que combina humor, música y nuevo material junto a sus personajes más recordados.

El conjunto volvió a reunirse para despedirse de su público como lo hicieron siempre: arriba del escenario. “Midachi – La despedida” es el nombre del espectáculo que los llevará a Mar del Plata con una función única e irrepetible el sábado 21 de noviembre a las 21 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy, ubicado en San Luis 1750. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del teatro y a través de Plateanet.

La despedida histórica marcará el cierre definitivo de una carrera que atravesó generaciones. Nacidos en Santa Fe en 1983, Midachi conquistó teatros, estadios y la televisión, batiendo todos los récords de convocatoria en el país con más de 4.500.000 de espectadores. Ostentan el récord de 53 funciones en el Teatro Gran Rex y son, sin dudas, un clásico de la cultura argentina.

El show “Midachi – La Despedida” es un espectáculo que recorre los 43 años de trayectoria del grupo. Un espectáculo que combina los personajes, sketches y rutinas más recordadas con nuevo material, música en vivo y el sello inconfundible de su humor.

Una propuesta que va de la risa a la emoción, pensada como un gran homenaje y agradecimiento a un público que los acompañó durante más de cuatro décadas.

“Hemos decidido finalizar de una manera propia, como comenzamos: arriba del escenario. Hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo”, señalaron sus integrantes.

