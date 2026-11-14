Luego de una semana con ambiente veraniego, las condiciones del tiempo muestran un cambio para este fin de semana. Es que el ingreso de un frente frío activó tormentas durante esta madrugada en la región y marcó un descenso de temperaturas.

Sin embargo, durante el fin de semana el viento volverá a ubicarse del sector noreste aportando humedad y nubosidad en la Costa Atlántica con temperaturas que rondarán los 20°.

La primera parte de la semana se mostrará bastante inestable con la posibilidad de algunas lluvias nuevamente.

Para este sábado, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo parcial a mayormente nublado. Viento leve a moderado del sector sudeste en rotación al noreste. La temperatura mínima se estima en 13° y la máxima en 20°.

Reporte @sebapagliarino