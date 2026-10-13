Los días se repiten. Poco sol, temperaturas frescas y lluvias débiles son una constante en el sudeste bonaerense.

El panorama por al menos los próximos 10 días estará marcado por la persistencia de un bloqueo en la circulación atmosférica regional, una configuración que favorecerá la continuidad de condiciones húmedas e inestables.

Aunque no se esperan lluvias abundantes ni fenómenos meteorológicos de riesgo, la nubosidad será una constante durante buena parte de esta semana. Algunos ligeros cambios podrían llegar recién hacia el próximo fin de semana, cuando disminuirá la probabilidad de precipitaciones y podrían comenzar a aparecer algunas mejoras en las condiciones del cielo.

La presencia de un centro de altas presiones estacionado sobre el océano Atlántico condicionará la circulación atmosférica regional y contribuirá a mantener un escenario poco favorable para una mejora sostenida del tiempo. Recién hacia la próxima semana se espera un debilitamiento de este sistema lo que permitirá un leve incremento térmico.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco y húmedo. Cielo mayor a parcial nublado. Viento leve a moderado del sector este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 6° y la máxima de 12°.

Reporte @sebapagliarino