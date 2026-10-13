La comunidad universitaria de Mar del Plata se prepara para participar de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre, en una nueva jornada de movilización en defensa de la educación pública y en rechazo al desfinanciamiento del sistema universitario.

La concentración está prevista para las 16 en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, desde donde estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y distintos sectores de la comunidad marcharán hacia el centro de la ciudad.

El recorrido establecido será por Funes, Alvarado, avenida Independencia y avenida Luro, hasta llegar al Monumento a San Martín. Según lo informado por los organizadores, se prevén cortes de tránsito entre las 16.30 y las 18.30 para permitir el desarrollo de la movilización.

La protesta tiene como principales ejes el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional. La convocatoria busca visibilizar la situación presupuestaria de las instituciones de educación superior y sus consecuencias para el funcionamiento del sistema público.

Conferencia de prensa y explicación presupuestaria

En la previa de la movilización, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), junto con ADUM, APU, ATE, APUTN, la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y los centros de estudiantes, convocó a una conferencia de prensa para este martes 13 de octubre, a las 9.30, en el Complejo Universitario.

Durante el encuentro se brindarán detalles sobre la organización de la quinta Marcha Federal Universitaria, sus principales consignas y las actividades previstas para la jornada del jueves.

Posteriormente, la rectora de la UNMDP, Mónica Biasone, ofrecerá una charla explicativa sobre el presupuesto universitario, sus alcances y las implicancias para el sistema público de educación superior. Estará acompañada por el secretario de Asuntos Financieros de la Universidad, Osvaldo De Felipe.

De esta manera, la universidad y las organizaciones gremiales y estudiantiles buscarán poner en agenda la situación presupuestaria y convocar a la comunidad marplatense a participar de la movilización.