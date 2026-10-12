El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata manifestó su preocupación por la circulación de campañas de hostigamiento y presión en redes sociales destinadas a condicionar la labor de quienes integran el Poder Judicial.

A través de un comunicado, la institución advirtió sobre la utilización de imágenes adulteradas o generadas mediante inteligencia artificial con el objetivo de intimidar, presionar o chantajear a magistrados y magistradas para influir en sus decisiones. Según señalaron, estas acciones incluyen amenazas de desacreditación pública contra quienes no accedan a las exigencias planteadas.

Desde el Colegio sostuvieron que estas prácticas exceden el marco de la crítica legítima y representan una vulneración de la convivencia democrática y del sistema de garantías constitucionales.

La independencia judicial, en el centro del planteo.

En el documento, la entidad remarcó que la independencia judicial constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho y garantiza que las resoluciones se adopten en función de la ley, las pruebas y los hechos de cada causa, sin condicionamientos externos ni presiones mediáticas.

Asimismo, aclaró que las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas y revisadas mediante los mecanismos legales correspondientes y ante los tribunales superiores. Sin embargo, enfatizó que las discrepancias no deben convertirse en herramientas de intimidación personal ni en mecanismos de manipulación informativa destinados a debilitar la legitimidad de la Justicia.

Finalmente, el Colegio de Magistrados y Funcionarios reafirmó su compromiso con la defensa de la función jurisdiccional y convocó a la responsabilidad social en el debate público. En ese sentido, exigió respeto por la institucionalidad y advirtió que no tolerará acciones orientadas a limitar la autonomía de jueces y juezas.

La entidad concluyó que una Justicia libre e independiente, abierta al diálogo ciudadano y protegida de las presiones externas, constituye una garantía esencial para el funcionamiento de una sociedad justa y democrática.

