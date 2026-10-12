En el marco de los festejos, el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito V destacó el papel de los profesionales ante las transformaciones del sector de la construcción y la necesidad de seguir fortaleciendo una actividad vinculada directamente con la seguridad y la calidad de vida de la comunidad.

Cada 10 de octubre se conmemora el Día del Técnico y, además de festejarlo, para el Colegio de Técnicos-Distrito 5, es un momento propicio para reflexionar sobre el rol que cumplen los profesionales en un sector que atraviesa transformaciones permanentes y les plantea nuevos desafíos.

La incorporación de nuevas tecnologías, la necesidad de actualización y capacitación continua, los cambios en las formas de construir y las demandas vinculadas con la eficiencia y la seguridad requieren profesionales preparados para intervenir con responsabilidad en cada etapa de una obra.

A estos desafíos propios del ejercicio profesional se suman cuestiones que atraviesan al conjunto la actividad, como la necesidad de reducir las obras clandestinas, mejorar los mecanismos de control y agilizar los procesos administrativos vinculados con las obras privadas.

El Colegio de Técnicos -entidad que, por delegación del Estado Provincial, se ocupa del registro matricular y el control del ejercicio de los profesionales del sector de la construcción- manifestó en el marco de la celebración, su compromiso de gestión para promover la formación continua de sus matriculados, un crecimiento ordenado de la actividad y, al mismo tiempo, garantizar condiciones adecuadas de seguridad para quienes trabajan en las obras y para quienes habitan y utilizan esos espacios.

“Hablar del Día del Técnico es hablar de la responsabilidad que tenemos como profesionales frente a la comunidad. Nuestro trabajo tiene una incidencia directa en la seguridad de las personas, en la calidad de las construcciones y en el desarrollo de nuestras ciudades”, señaló el presidente del Colegio de Técnicos – Distrito 5, MMO Diego Haag.

En ese sentido, desde la institución se sostiene una agenda de trabajo que busca vincular el ejercicio profesional con las necesidades de la comunidad, con acciones de capacitación en seguridad eléctrica y prevención, afianzamiento de vínculos con organismos de emergencia y Defensa Civil, la participación en foros de discusión sobre la actividad y las iniciativas de carácter social (como colectas solidarias de Sangre con el Centro Regional de Hemoterapia y colaboración permanente con la ONG Palestra).

“Tenemos por delante el desafío de seguir jerarquizando la profesión”, sostuvo la secretaria del Colegio MMO Vanesa Rodríguez, quien también hizo referencia al trabajo permanente de la institución con comunidades de las Escuelas de Educación Secundaria Técnica, donde se forman futuros matriculados.

Fiesta y reconocimientos

En el marco de la celebración de su día, como cada año el Colegio organizó una fiesta de camaradería para los matriculados, que se desarrolló este sábado 10 de octubre, con una gran convocatoria de profesionales de las distintas especialidades que forman parte del colegio, autoridades e invitados especiales de instituciones de la ciudad.

Dentro de los festejos hubo un destacado espacio para el tradicional reconocimiento a matriculados que cumplieron 25, 40 y 50 años matriculados en la profesión:

Reconocidos por 25 años en actividad:

Esteban Javier Bonetti, Rubén Horacio Navone, Alejandro Valvasori, Fabio Marcelo Marchione, Marcelo Pablo Ruarte, Adrián José Sánchez, Roberto Javier Atencia Esteo, Martín Adrián Arlego.

Reconocidos por cumplir 40 años de actividad:

Luis Alberto Machado, Federico Javier Rex, César Daniel Doumic, Jorge Héctor Villalobos, Vicente Iannuzzi, Gustavo Gabriel Giacomelli, Carlos Gabriel Verón, Adrián Osvaldo Ach.

Reconocidos por cumplir 50 años en la profesión:

Lilian Mercedes Miranda y Julio Alberto Falcone.

Epígrafe de izquierda a derecha: Vanesa Rodríguez (secretaria), Lilian Miranda (distinguida), Eduardo Velilla (tesorero), Diego Haag (presidente del Colegio de Técnicos) y Yamila Riva (primera vocal).