El Departamentos de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) realizó su medición de ventas correspondiente al fin de semana largo del 12 de octubre.

Del informe se desprende un diagnóstico claro: si bien las calles de la ciudad mostraron un aceptable caudal de visitantes, el consumo no alcanzó a despegar y las ventas físicas medidas en unidades registraron una caída promedio del 4,2%, en comparación con el mismo fin de semana largo del año 2025.

El 42,8 % de los encuestados manifestaron, en cuanto a sus expectativas previas de ventas que las mismas no se alcanzaron, el 38,8 % que se alcanzaron parcialmente y el 18,4 % restante afirmó haber logrado esas expectativas.

En cuanto a la percepción de afluencia turística el 28,6 % dijo que fue buena, frente a un 49 % que la consideró regular, y un 22,4 % como mala.

El consumo no acompañó al caudal turístico, solamente el 16,3 % logró incrementar las ventas, en este sentido el 16,3 % noto más gente y más ventas, el 4,1 % mas gente y menos ventas, el 40,8 % mas gente e iguales ventas y el 38,8 % restante no notó variaciones.

“En el mostrador comercial volvemos a constatar una brecha preocupante entre el paseo y la compra efectiva. El visitante cuidó estrictamente su presupuesto, orientándose a gastos esenciales y recreativos menores. Esta caída del 4,2% en unidades vendidas respecto al año pasado refleja con claridad la pérdida del poder adquisitivo del consumidor y exige trabajar en estrategias de competitividad, financiamiento e incentivos para sostener la actividad de nuestras pymes» expresó el presidente de la cámara empresarial marplatense, Blas Taladrid.

La muestra del relevamiento que realizó el DESE estuvo conformada por los Centros Comerciales a Cielo Abierto que ven afectada su actividad habitual por el incremento del turismo y por los siguientes rubros: Peluches, accesorios, tecnología y productos para celulares, joyería, óptica, indumentaria deportiva, indumentaria femenina, librería, talabartería, calzado, chocolatería, e indumentaria para jóvenes y adolescentes.