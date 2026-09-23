La mitad de la semana continúa bajo un ambiente muy frío sobre toda la Costa Atlántica con temperaturas bajas en el inicio de este miércoles.

Sin embargo, con el correr de las horas el viento empezará a cambiar hacia el sector norte lo que proporcionará un leve incremento térmico con máximas cercanas a los 15° para hoy.

Entre jueves y viernes se darán los días mas primaverales de la semana con jornadas mas soleadas y tardes con valores cercanos a los 20°.

Este período tendrá una corta duración porque hacia el sábado un nuevo ingreso de aire frío nos hará volver al invierno.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo cubierto a parcial nublado. Viento moderado del sector noroeste. La temperatura mínima se estima en 3° y la máxima en 14°.

Reporte @sebapagliarino