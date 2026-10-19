Comienza una nueva semana y la primavera no aparece en el sudeste bonaerense. El cielo cubierto y el aire frío mantienen temperaturas bajas en promedio para esta época del año.
Poco a poco el bloqueo atmosférico que predominó mas de diez días en la región va perdiendo fuerza y permitirá un cambio en la masa de aire para esta semana.
El aire cálido y húmedo del noreste permitirá un leve incremento térmico a partir del martes con máximas entre 16 y 18 grados con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones.
Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío. Cielo cubierto a parcial nublado. Viento leve a moderado del sector este. La temperatura mínima se estima en 6° y la máxima en 12°.
Reporte @sebapagliarino