Mar del Plata se prepara para recibir a miles de deportistas, artistas, profesores y acompañantes que llegarán desde los 135 municipios bonaerenses para participar de la final de los Juegos Bonaerenses 2026.

Con alrededor de 30.000 participantes, el evento representa un importante impulso para la economía local, especialmente para los sectores vinculados con el turismo y los servicios.

La competencia, que comenzará este lunes y se extenderá hasta el viernes 23, contará con 117 disciplinas deportivas y culturales, distribuidas en más de 60 escenarios de la ciudad. La llegada de las delegaciones generará una demanda significativa de alojamiento, gastronomía y transporte, además de movimiento en comercios y otros rubros.

El impacto no se limita a las actividades deportivas. Durante cinco días, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías y prestadores de servicios tendrán la oportunidad de incrementar su actividad en octubre, un período alejado de los meses de mayor afluencia turística. A su vez, la organización moviliza trabajadores, proveedores y recursos destinados a garantizar el desarrollo de las competencias.

La dimensión del evento también se refleja en la inversión provincial: el gobierno bonaerense informó que destina más de $21.000 millones a los Juegos. La edición de este año registró, además, un récord de inscripción, con más de 504.000 participantes en las distintas etapas del certamen.

En una ciudad que busca ampliar su actividad turística durante todo el año, los Juegos Bonaerenses vuelven a demostrar la importancia de los grandes eventos deportivos y culturales como generadores de movimiento económico.

Detrás de cada competencia, además de la participación y el encuentro entre municipios, se activa una cadena de actividades que encuentra en estas jornadas una oportunidad para sumar trabajo y consumo.

