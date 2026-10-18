La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 19 al viernes 23 de octubre, de 9 a 14, el dispositivo 1 funcionará en la calle 30 y 453 del barrio Utopía. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, se entregarán turnos para mamografías, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.

Además, el martes habrá una jornada de primeros auxilios en el marco del Programa Reanimemos, y del lunes al miércoles inclusive de 9 a 13 estará el móvil odontológico sin turno previo con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y atención de urgencias. Además, se brindarán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

Mientras que de martes a jueves estará disponible el servicio de pediatría con turnos en la sede, mientras que el jueves estará el servicio de oftalmología para niños y, además, el servicio de ginecología. Asimismo, el jueves y el viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción y el cuidado de la salud bucal.

Por último, se recuerda que de martes a viernes antes de las 8 estarán realizando castraciones por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana ingresá en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

El dispositivo 2 también funcionará del 13 al 16 de octubre de 9 a 14 en la Sociedad de Fomento del barrio San Eduardo del Mar, ubicada en la calle 14 entre 83 y 85. Se entregarán turnos para mamografías, se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.

El martes habrá una jornada de primeros auxilios, en el marco del programa Reanimemos. El miércoles se llevarán adelante talleres de odontopediatría, el jueves y viernes de 9 a 13

estará el móvil odontológico sin turno previo, el jueves el servicio de ginecología, mientras que el viernes también estará el servicio de oftalmología para niños.

Consultorio Médico Móvil

Por otra parte, el Consultorio Médico Móvil, destinado a la atención de personas mayores de 18 años, funcionará del 20 al 22 de octubre. El martes 20 y miércoles 21 estará en el barrio Utopía (calle 30 y 453) y el jueves 22 en San Eduardo del Mar (calle 14 entre 83 y 85).

Para más información sobre los dispositivos de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar a mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio